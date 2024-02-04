Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Tim Jabol-Folcarelli’de sıkı pazarlık!
Giriş Tarihi: 4.2.2024 11:24

Son dakika Trabzonspor haberi: Tim Jabol-Folcarelli’de sıkı pazarlık!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Tim Jabol-Folcarelli’de sıkı pazarlık!

Son dakika haberi: Trabzonspor yönetimi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli için yüksek bonservis isteyen Fransız ekibi Ajaccio’ya baskı yapmaya devam ediyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan Trabzonspor'da yönetim, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda orta sahaya transfer yapacak olan bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcunun kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Başarılı oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız takımı, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Ajaccio yetkililerinin inadını kırmaya çalışıyor. 1.87 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye hazır olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Tim Jabol-Folcarelli’de sıkı pazarlık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA