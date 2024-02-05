Manchester City, Brentford’u geriden gelerek yendi

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 3-1 kazanırken goller; 45+3, 53 ve 70. dakikalarda Phil Foden'dan geldi.

Ev sahibi Brentford'un tek golünü 21. dakiakda Neal Maupay kaydederken golün asisti kaleci Mark Flekken'den geldi. Flekken, bu sezon Premier Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 49'a yükseltirken, Brentford 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City evinde Everton'u konuk ederken, Brentford deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.