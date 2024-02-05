Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sacha Boey: Türkiye’de oynayan her yerde oynar
Giriş Tarihi: 5.2.2024 08:19 Son Güncelleme: 5.2.2024 08:29

Sacha Boey: Türkiye’de oynayan her yerde oynar

SPOR SERVİSİ
Sacha Boey: Türkiye’de oynayan her yerde oynar

Bayern Münih ile ilk maçına çıkan Sacha Boey, maç sonrası Fransız basınına yaptığı açıklamada "Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

30 milyon Euro'luk tarihi bonservis bedeli ile Türkiye rekoru kıran Sacha Boey, yeni takımı Bayern Münih ile de ilk maçına Mönchengladbach karşısında çıktı. 62. dakikada oyuna dahil olan 23 yaşındaki oyuncu Telefoot'a açıklamalarda bulundu.

"Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor" diyerek yeni takımını öven Fransız sağ bek şöyle devam etti:

"Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım. Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak. Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sacha Boey: Türkiye’de oynayan her yerde oynar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA