Ya kör ya ahlaksız!

Trabzonspor, maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterdi. Kulübün sitesinden, "Hakemler Dolmabahçe'ye adaleti sağlamak için değil takımımızı katletmek için çıktılar" açıklaması yapılırken, bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan da A Spor'a telefonla bağlanarak sert ifadeler kullandı: "Soytarılık yapılıyor. Plan dahilinde hareket ediyorlar. Geçen yıl Konya-Adana Demir maçından sonra ceza verilen bu hakemin, bu sezon da Süper Lig'de bir maçı var. Ne oldu da haftanın derbisinde VAR'a atandı? O kadar hakem varken…""Tolga Özkalfa, bu VAR'dan sorumlu arkadaş. İzmir'de yaşamakta, ameliyat işleriyle uğraşmakta. Atamaları kafasına göre yapıyor. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok. Bu arkadaşlar Trabzonspor ile alakalı kafalarında bazı senaryolar oluşturmuş. Trabzonspor camiasıyla buna benzer oyunlar oynamaya çalışan herkesin sonu, herkes tarafından bilinmekte. Hepsi ayağını denk alsın, haddini bilsin, terbiyesizlik yapmasın. Mete Kalkavan'ın hakemliğini bitirdik, Türkiye kazandı. Bunun diyetini ödetmeye çalışıyorlar. Verilen mesajın farkındayız, gerekeni yapacağız. TFF Başkanı'ndan, MHK ile ilgili alacakları kararı bekliyoruz. Alper Çetin... Bu pozisyonu seyrediyorsun, kör müsün kardeşim! Kör değilsen ahlaksızsın!""Sonuçlarla ilgili ne kadar üzgün olduğumuzun tarifi yok. Sıkıntıların üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yakın zamanda birkaç transferimiz olabilir. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Onunla yeni başarılara, kupalara yelken açacağımızı biliyoruz. Çok ciddi eksik kadroyla sahaya çıktık ve kötü sonuçlar aldık. Ama Trabzonspor bunların üstesinden gelecektir."43. dakikada Enis Bardhi, Beşiktaş ceza sahasında Svensson'la girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Trabzonsporlular penaltı bekledi ancak hakem Arda Kardeşler, VAR'la yaptığı görüşmenin ardından oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında gelişen Beşiktaş atağında gol olunca, bordo-mavililer, hakeme penaltılarının verilmediği gerekçesiyle tepki gösterirken, kulübün sosyal medya hesabından da itiraz edilen pozisyon kare kare paylaşıldı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi oynadıklarını ama kaybettiklerini söyledi. Enis Destan'ın oyundan alınmasıyla ilgili "Sakatlık yaşadı. Ayağı ağrıyordu, devam etmek istedi ama risk almadık" diyen tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Son haftalarda oynadığımız en iyi oyundu. Oyun olarak yenilmedik ama skor olarak kaybettik. Geçen hafta top taca çıkıyor, devam ediyor gol yiyoruz. Penaltı pozisyonu… Niye verilmedi, bilgilendirme yaparlarsa bilmek istiyorum. Ve bu top dönüp gol oluyor. Trezeguet gününde olsa iki gol atardı. Hedeflerden şaşma yok. Başkan transfer için çok yoğun çalışıyor. Günde 5-6 defa telefonla görüşüyoruz."