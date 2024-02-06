Atsu adıyla yaşayacak

hristian Atsu, Hatayspor'un, Kasımpaşa ile oynadığı maçın gecesine, ülkesine dönmek için biletini almıştı. Ama 1-0 kazanılan maçtakararını değiştirmesine sebep oldu. Ve merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketine, onlarca kişiye mezar olan Hatay Rönesans Rezidans'ta yakalandı.Atsu'nun ailesi felaketin yıl dönümünde The Athletic'e yaşadıklarını anlattı:Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, içimi dökmek için. Kızım bir resim çizdi ve 'Bunu babama göndermeyi unutma' dedi. Önce 'Tamam' dedim ama sonra Christian'ın yukarıdan onu izlediğini açıklamak zorunda kaldım. Yas tutmanın beş aşaması olduğunu biliyorum ama şu an hangi aşamada olduğumu bilmiyorum.Nana Sechere: "Enkazın altında, Christian'ınkine çok benzeyen bir ayakkabı gördüm. Arama ekibinden biri ayakkabıyı bana doğru fırlattı. Bu bize Christian'ı doğru yerde aradığımızı gösterdi. Gece yarısı, uyurken bir telefon geldi. O kadar çok ceset torbası görmüştük ki, torbalar açılmadan Christian'ın doğru şekil ya da boyutta olup olmadığını biliyorduk. Sonunda onu gördük ve yıkıldık."Christiana: Facebook'ta onun gol attığını görmüştüm, niyetim eve gidip onu aramaktı ama ne zaman uyuyakaldım bilmiyorum. Kanatlarım olsaydı doğruca oraya uçardım. Oraya vardığımda yıkılmıştım.Uçaktayken, arkada sevdiğiniz birinin cenazesinin olduğunu bilmek çok zordu.