Christian Atsu’nun ailesi açıkladı! Eşinden duygularından sözler...





"O KADAR ÇOK CESET GÖRDÜK Kİ..."

MENAJERİ Nana Sechere: "Enkazın altında, Christian'ınkine çok benzeyen bir ayakkabı gördüm. Arama ekibinden biri ayakkabıyı bana doğru fırlattı. Bu bize Christian'ı doğru yerde aradığımızı gösterdi. Gece yarısı, uyurken bir telefon geldi. O kadar çok ceset torbası görmüştük ki, torbalar açılmadan Christian'ın doğru şekil ya da boyutta olup olmadığını biliyorduk. Sonunda onu gördük ve yıkıldık."



"KANATLARIM OLSA ORAYA UÇARDIM"

Kardeşi Christiana: Facebook'ta onun gol attığını görmüştüm, niyetim eve gidip onu aramaktı ama ne zaman uyuyakaldım bilmiyorum. Kanatlarım olsaydı doğruca oraya uçardım. Oraya vardığımda yıkılmıştım. O binada kimsenin hayatta kalamayacağını düşündüm. Bir ceset torbasının geldiğini gördüğümde yüreğim parçalanırdı. Akşamları ateşin etrafında bir aile gibiydik. Yaşadıklarımı düşmanımın bile yaşamasını istemem. Uçaktayken, arkada sevdiğiniz birinin cenazesinin olduğunu bilmek çok zordu. Onunla yan yana oturmaya alışmıştım ama şimdi o uzaklarda bir yerdeydi