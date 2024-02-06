Christian Atsu’nun ailesi açıkladı! Eşinden duygularından sözler...

Christian Atsu, Hatayspor'un, Kasımpaşa ile oynadığı maçın gecesine, ülkesine dönmek için biletini almıştı. Ama 1-0 kazanılan maçta 90+7'de attığı frikik golü kararını değiştirmesine sebep oldu. Ve merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketine, onlarca kişiye mezar olan Hatay Rönesans Rezidans'ta yakalandı. 31 yaşında hayata veda eden Atsu'nun ailesi felaketin yıl dönümünde The Athletic'e yaşadıklarını anlattı:
"ATSU VAKFI KURACAĞIZ"
Eşi Claire Rupio: Bazen Christian'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum, içimi dökmek için. Kızım bir resim çizdi ve 'Bunu babama göndermeyi unutma' dedi. Önce 'Tamam' dedim ama sonra Christian'ın yukarıdan onu izlediğini açıklamak zorunda kaldım. Yas tutmanın beş aşaması olduğunu biliyorum ama şu an hangi aşamada olduğumu bilmiyorum. Hayır işlerini devam ettirmek için mart ayında Christian Atsu Anma Vakfı'nı kuracağız."
"O KADAR ÇOK CESET GÖRDÜK Kİ..."
MENAJERİ Nana Sechere: "Enkazın altında, Christian'ınkine çok benzeyen bir ayakkabı gördüm. Arama ekibinden biri ayakkabıyı bana doğru fırlattı. Bu bize Christian'ı doğru yerde aradığımızı gösterdi. Gece yarısı, uyurken bir telefon geldi. O kadar çok ceset torbası görmüştük ki, torbalar açılmadan Christian'ın doğru şekil ya da boyutta olup olmadığını biliyorduk. Sonunda onu gördük ve yıkıldık."
"KANATLARIM OLSA ORAYA UÇARDIM"
Kardeşi Christiana: Facebook'ta onun gol attığını görmüştüm, niyetim eve gidip onu aramaktı ama ne zaman uyuyakaldım bilmiyorum. Kanatlarım olsaydı doğruca oraya uçardım. Oraya vardığımda yıkılmıştım. O binada kimsenin hayatta kalamayacağını düşündüm. Bir ceset torbasının geldiğini gördüğümde yüreğim parçalanırdı. Akşamları ateşin etrafında bir aile gibiydik. Yaşadıklarımı düşmanımın bile yaşamasını istemem. Uçaktayken, arkada sevdiğiniz birinin cenazesinin olduğunu bilmek çok zordu. Onunla yan yana oturmaya alışmıştım ama şimdi o uzaklarda bir yerdeydi