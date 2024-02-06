Fatih Karagümrük, Samsunspor’u yenerek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada Biraschi ve 89'uncu dakikada Paoletti kaydetti. Samsunspor'un mücadeledeki tek golü ise 68'inci dakikada Mouandilmadji'den geldi.

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GOL | V.F. Karagümrük 0-1 Y. Samsunspor

GOL | V.F. Karagümrük 1-1 Y. Samsunspor

GOL | V.F. Karagümrük 2-1 Y. Samsunspor

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 2 - 1 YILPORT SAMSUNSPOR

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Pakkan, Murat Altan, Bersan Duran

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare (Dk. 62 Veseli), Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Teklic (Dk. 62 Emre Mor), Kourbelis (Dk. 83 Bertolacci), Rohden (Dk. 62 Eyyseric), Lasagna (Dk. 71 Güven Yalçın), Can Keleş, Paoletti

Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan (Dk. 66 Mustafa Ali Özbaskıcı), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Bola (Dk. 46 Soner Gönül), Muhammed Gümüşkaya, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Schindler, Mouandilmadji, Dimata (Dk. 66 Berhan Deniz)

Goller: Dk. 68 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor), Dk. 71 Biraschi, Dk. 89 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 17 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Emir Tintiş, Dk. 44 Kourbelis, Dk. 90+3 Şota Arveladze (Teknik direktör) (VavaCars Fatih Karagümrük)



MAÇTAN POZİSYONLAR

15. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Paoletti kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Emir Tintiş'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Yılport Samsunspor etkili geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin uzaktan sert şutunda kaleci Sirigu uzanarak topu kornere tokatladı.

45+1. dakikada Teklic'in kale sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Lasagna topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski son anda uzanarak gole engel oldu.

68. dakikada Yılport Samsunspor öne geçti. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Gümüşkaya kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Sirigu'nun yanından filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Eyyseric ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan gelen Biraschi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

89. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Paoletti, bekletmeden sert bir vuruşla topu üst köşeden filelerle gönderdi: 2-1.