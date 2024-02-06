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Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:40

Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi: Pape Gueye gündeme geldi

Fenerbahçe’den sürpriz transfer girişimi: Pape Gueye gündeme geldi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için gündemine Pape Gueye'yi aldı.

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucc, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Transferde hızlı ilerleyen sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için Pape Gueye'yi gündemine aldı.

Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Zajc'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme getirildi.



PAPE GUEYE GÜNDEME GELDİ

Gündeme gelen iddialara göre Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgileniyor. Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Oyuncu ve kulübüyle temasa geçilecek.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Senegalli orta sahanın kontratı sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye, 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi: Pape Gueye gündeme geldi
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