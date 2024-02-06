Fenerbahçe’den sürpriz transfer girişimi: Pape Gueye gündeme geldi

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucc, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Transferde hızlı ilerleyen sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için Pape Gueye'yi gündemine aldı.

Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Zajc'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme getirildi.