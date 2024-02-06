Futbolcu dakikalarca telefonla oynadı! Gerçek bambaşka çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23.hafta maçında Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaştı.

DAKİKALARCA ELİNDEKİ TELEFONLA OYNADI



Karşılaşmanın 2. yarısında Denizlispor oyuncusu Emre Sağlık'ın elinde bir telefon görüldü. Futbolcu o telefonla dakikalarca oynadı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI



İlerleyen dakikalarda ise olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Topun oyunda olduğu esnada bulduğu telefonu elinde taşıyan Emre Sağlık, topun oyundan çıkması ile birlikte telefonu sahibi olan top toplayıcı çocuğa ulaştırdı.