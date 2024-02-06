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Giriş Tarihi: 6.2.2024 12:18

Futbolcu dakikalarca telefonla oynadı! Gerçek bambaşka çıktı

Futbolcu dakikalarca telefonla oynadı! Gerçek bambaşka çıktı

TFF 2.Lig'de Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan maçta şok bir olay meydana geldi. Denizlisporlu futbolcunun dakikalarca elindeki telefonla oynadığı görüldü. İlerleyen dakikalarda ise olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23.hafta maçında Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaştı.

DAKİKALARCA ELİNDEKİ TELEFONLA OYNADI

Karşılaşmanın 2. yarısında Denizlispor oyuncusu Emre Sağlık'ın elinde bir telefon görüldü. Futbolcu o telefonla dakikalarca oynadı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

İlerleyen dakikalarda ise olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Topun oyunda olduğu esnada bulduğu telefonu elinde taşıyan Emre Sağlık, topun oyundan çıkması ile birlikte telefonu sahibi olan top toplayıcı çocuğa ulaştırdı.

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Futbolcu dakikalarca telefonla oynadı! Gerçek bambaşka çıktı
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