Halil Dervişoğlu 4. golünü kaydetti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Halil Dervişoğlu attı. Müsabakanın 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Halil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Penaltı atılmadan önce Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında taş-kağıt-makas oynadı ve oyunu Halil kazanınca penaltıyı o kullandı.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol 4. golünü kaydetti. Halil bu gollerin 2'sini Türkiye Kupası'nda 2'sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attı. Maça 11'de başlayan Halil Dervişoğlu, 90 dakikada oynadı.