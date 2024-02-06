SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Joe Worrall transferinin perde arkası

Beşiktaş, kadrosunu Joe Worrall ile takviye ederken perde arkasında ise ilginç bir pazarlık süreci gelişti. Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki stoper için Avrupa'da transfer dönemi kapanmadan yapılan görüşmede 4 milyon Euro (131 milyon TL) bonservis talebiyle karşılaşınca geri çekildi. İngiltere'de transferin kapanmasının ardından bir kez daha görüşmelere başlayan Beşiktaş, kiralama isteğine olumlu yanıt aldı.

Son görüşmeler devam ederken Türkiye'den bir başka kulüpten 4 milyon Euro bonservis içerikli teklif Nottingham Forest'a gitti. Ancak hem Olympiakos hem de Nottingham Forest'ın sahibi olan aynı zamanda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile çok yakın arkadaşlığı bulunan Evangelos Marinakis, "Siz benim aile dostumsunuz" diyerek sözünden dönmedi ve Beşiktaş'ın dışında yapılan diğer teklifi geri çevirdi.

BİLGİLERİ CHAMBERLAİN'DEN ALDI

Bu gelişmeler yaşanırken Worrall da siyah-beyazlıların bir diğer İngiliz yıldızı Alexander- Oxlade Chamberlain ile görüşerek Beşiktaş'a dair bilgiler aldı. Başarılı oyuncu, "Beşiktaş'a severek gelirim" diyerek istekli davrandı ve arzusunu siyah-beyazlılardan yana gösterdi. Gece yarısından itibaren sabaha kadar yoğun trafik halinde olan İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul, transfere dair görüşmeleri olumlu bir şekilde sonuçlandırdı.