Son dakika haberi: Galatasaray’dan sol bek hamlesi! Toral Bayramov...

Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek arayan Sarı-Kırmızılılar, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov'u yakın markaja aldı.



CANLI OLARAK İZLENDİ

Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün 22 yaşındaki futbolcuyu canlı olarak izlediği belirtildi.



GALATASARAY'IN PLANI



Cimbom, sağ bek olarak da görev yapan ve milli takımda da oynayan Bayramov'u çok uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.

BAYRAMOV'UN PERFORMANSI



Bu sezon karabağ formasıyla 35 maça çıkan genç oyuncu 8 gol 1 asistlik katkı sağladı. 22 yaşındaki oyuncu Azerbaycan Milli Takım formasıyla 19 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR



Sağ ve sol kanatta görev alan oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Toral Bayramov'un piyasa değeri ise 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

TORAL BAYRAMOV KİMDİR?



23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelen Toral Bayramv, 185 cm boyundadır ve sol ayağını kullanmaktadır. Karabağ FK takımında defans mevkiinde görev yapmaktadır.