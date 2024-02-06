Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Erzincanspor son 16’da veda etti...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü evinde Erzincanspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Tolga Ciğerci (P), Pedrinho, Uros Radakovic, Federico Macheda ve Astanakulov attı. Konuk takımın tek golü ise Oğuz Han Aynadoğlu'dan geldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...GOL | MKE Ankaragücü 1-0 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 2-0 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 3-0 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 3-1 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 4-1 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 5-1 Anagold 24 Erzincanspor