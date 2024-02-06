Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Erzincanspor son 16'da veda etti...
Giriş Tarihi: 6.2.2024 19:28 Son Güncelleme: 6.2.2024 19:33

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Erzincanspor son 16'da veda etti...

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda rahat turladı! Erzincanspor son 16’da veda etti...

Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde 24 Erzincanspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü evinde Erzincanspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri Tolga Ciğerci (P), Pedrinho, Uros Radakovic, Federico Macheda ve Astanakulov attı. Konuk takımın tek golü ise Oğuz Han Aynadoğlu'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

GOL | MKE Ankaragücü 1-0 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 2-0 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 3-0 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 3-1 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 4-1 Anagold 24 Erzincanspor GOL | MKE Ankaragücü 5-1 Anagold 24 Erzincanspor
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Son dakika haberi: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı! Erzincanspor son 16'da veda etti...
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