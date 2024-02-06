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Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:14

Vanspor-Kırklarelispor maçı şoke etti! "Nasıl müsaade ettiler?"

Vanspor-Kırklarelispor maçı şoke etti! Nasıl müsaade ettiler?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor, sahasında Kırklarelispor'u ağırladı. Karlı zeminde oynanan maçta Kırklarelispor'un beyaz forma giymesi ve maçın neden ertelenmediği büyük tartışma konusu oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor, Kırklarelispor'u Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda ağırladı. Karlı zeminde oynanan maçta Vanspor, şiddetli kar yağışının etkisi altında kalmasına rağmen 2-0 kazandı.

MAÇA DAMGA VURDU

Şiddetli kar yağışının altında oynanan maça damga vuran an ise konuk takım Kırklarelispor'un beyaz forma giymesi ve karşılaşmanın tatil edilmemesi oldu.

FUTBOLSEVERLER BİNLERCE YORUM YAPTI

Mücadeleyi izleyen futbolseverler karşılaşmanın neden ertelenmediğine dair binlerce yorum yaparken maçın oynanmasının futbolcu sağlığını da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

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Vanspor-Kırklarelispor maçı şoke etti! "Nasıl müsaade ettiler?"
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