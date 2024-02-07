GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom, Levent Mercan’la dirsek temasında

Galatasaray, sol bek için Derrick Köhn'de önemli mesafe aldı ama gündemde yerli olarak yer alan isimlerden Levent Mercan'la da dirsek teması devam ediyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Sezon sonu görüşelim" mesajı verse de Kazımcan Karataş artı para formülüyle bir son dakika teklifi de masada. Aslan, Levent için bir atak daha yapabilir.

25 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Fanatik)