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Giriş Tarihi: 7.2.2024 08:20

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tek ihtimal yerli golcü!

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Tek ihtimal yerli golcü!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Çağlar, Bonucci ve Krunic’i alarak kadrosunu daha da güçlendiren sarı-lacivertli yönetim, son olarak Dzeko ve Batshuayi’nin arkasında bekleyecek Türk santrfor arayışı içinde...

Kadrosunu Çağlar, Bonucci, Krunic gibi yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, transfer defterini büyük ölçüde kapattı. Lig, Avrupa ve kupada zirveye oynayacak güçlü bir ekip oluşturan sarılacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da elindeki kadrodan son derece memnun. Bu konuyu yönetime de ileten tecrübeli çalıştırıcı, verdiği raporda şartların uygun olması halinde son takviye hakkının yerli bir golcüden yana kullanılabileceğini bildirdi. Gözden çıkarılmasına rağmen ayrılmak istemeyen Miha Zajc'ın kalışıyla orta saha transferinden vazgeçildi. Sloven oyuncu, Fred'in alternatifi olacak. Krunic'in yedeği olarak ise sezon sonuna kadar İsmail Yüksek kullanılacak.

TEKNİK HEYET BEKLEMEYE GEÇTİ

Beveren'deki kiralık anlaşması sona erdikten sonra geri dönen Tiago Çukur'un lisansı çıkarıldı. Ancak teknik heyet, yedek golcü konusunda işi şansı bırakmak istemiyor. 21 yaşındaki futbolcunun şu an için yeterli seviyede olduğunu düşünmeyen İsmail Kartal ve ekibi, bu nedenle iyi bir golcüye ihtiyaç duyuyor.

BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ

Buradaki hedef, takım planlaması. Çünkü Dzeko ve Batshuayi sakatlık veya ceza nedeniyle kadroda olamazsa yedeklenmeleri lazım. Bu da kulübede oturmayı kabul edecek ve bundan dolayı problem çıkarmayacak bir oyuncuyla mümkün. Kiraya verilen Tiago Çukur, muhtemelen bu nedenle geri çağrıldı. Fenerbahçe yönetimi bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmadı, bu nedenle oynanacak 30'a yakın maç için kadroda zaaf yaratmak istemiyor. Ama transfer yapılmasa da dünyanın sonu değil.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Tek ihtimal yerli golcü!
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