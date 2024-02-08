Hasan Arat'tan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Hepsini tespit ettik"





'SEMİH'İN BÖLGESİNE NEDEN YENİ BİR İSİM GETİREYİM'

Teknik direktör Fernando Santos'un gençlere güveninin de çok yüksek olduğunu belirten Arat, "Hocamız elindeki gençleri oynatmak istiyor. Bu gençler çok iyi oyuncular, 'Neden elimde böyle yetenekler varken başka birini alalım?' diyor. Örneğin Semih Kılıçsoy. Elimizde böyle bir yeteneğe sahipken, Beşiktaş'ın geleceği olan oyuncu varken neden oraya transfer yapalım?" diye konuştu.