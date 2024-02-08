Hasan Arat'tan SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Hepsini tespit ettik"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, transfer politikalarıyla ilgili SABAH Spor'a çok önemli mesajlar verdi. İşte Hasan Arat'ın sözleri: "Son derece ekonomik ve doğru işler yapacağız. Popülist olmayacağız, bu konuda çok netiz. Her şeyin pazarlığını ödeyebileceğimiz şekilde yapacağız. Beşiktaş'a yük olacak kontratlara kesinlikle girmeyeceğiz. Ben, Barcelona ve Roma kulüplerinin başkanıyla görüşüyorum. Diğer birçok kulübün başkanlarıyla da konuşuyorum."
"HEPSİNİ TESPİT ETTİK, BİZE BUNU YAPAMAZLAR"
"Menajerler bize Beşiktaş'a yaramayacak oyuncuyu pazarlayamayacak. Çok net söylüyorum; Ümraniye'ye giremezler. Sosyal medya ve fenomenler üzerinden oyuncu pazarlama dönemi bitti. Hepsini öğrendik, tespit ettik. Bana, Hüseyin Yücel'e ve Samet Aybaba'ya bunları yapamazlar. Beşiktaş'ın menfaatine olmayan hiçbir işin içinde olmayız."
'SEMİH'İN BÖLGESİNE NEDEN YENİ BİR İSİM GETİREYİM'
Teknik direktör Fernando Santos'un gençlere güveninin de çok yüksek olduğunu belirten Arat, "Hocamız elindeki gençleri oynatmak istiyor. Bu gençler çok iyi oyuncular, 'Neden elimde böyle yetenekler varken başka birini alalım?' diyor. Örneğin Semih Kılıçsoy. Elimizde böyle bir yeteneğe sahipken, Beşiktaş'ın geleceği olan oyuncu varken neden oraya transfer yapalım?" diye konuştu.