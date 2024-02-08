Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşısındaki 11’i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebileceğiniz müsabaka öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ertuğrul, Nzaba, Yiğit Efe, Wu, Özgür, Musa, Melih, Ensar, Akabueze, Kayode, Oltan.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.