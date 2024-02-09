Ayhan Akman’dan Efe ve Hamza açıklaması: Öncelik hakkı Roma’da

Galatasaray Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray'da forma giyen oğulları Efe Akman ve Hamza Akman'la ilgili konuştu.



İşte Ayhan Akman'ın sözleri...

"Hamza ve Efe'ye Galatasaray henüz resmi teklif yapmadı. Hamza Akman'ın 3 yıllık kontratı bu sezon bitiyor. Oynamadığı için ayrılmak istiyor. Efe'de ise bundan önceki yönetimler 'Bugün, yarın imzalarız' diyerek öteledi. Zaniolo transferinde Efe Akman ve Yusuf Demir'in ön satın alma hakkını Galatasaray kendisi Roma'ya verdi. Roma'ya transferi konusundaki gelişme bu. Bu hakkı Roma'ya Galatasaray verdi. Benden bağımsız bir konu bu.

"KOPENHAG İLE GÖRÜŞTÜM"

Hamza Akman için Kopenhag ile görüştüm ama hiçbir detay görüşmedik. Kopenhag bir ilgisi olduğunu söyledi, ben de 'Sezon sonu görüşelim' dedim. Galatasaray'ın Kopenhag ile yaptığım görüşmeden haberi var. Ortada iki oyuncuya da bir teklif yok. 'Hamza neden uzatmadı, Efe neden imzalamadı?' sorularının muhatabı ben değilim. Ben ne yapabilirim?

"GALATASARAY'DAN KAÇIRMAM"

Her günün neredeyse 24 saatini Erden Timur ile geçiriyorum. Ben çocuğunu Galatasaray'dan kaçıracak bir adam değilim. Ben bu camianın insanıyım. Ben babalığı ve profesyonelliği ayırdım bu camiada. Galatasaray'da kimse torpille oynayamaz." (Spor Gecesi)

