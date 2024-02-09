BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Stopere Mamadou Fofana

Beşiktaş, ara transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kala çalışmalarına hız verdi. Savunmada sorun yaşayan Beşiktaş'ta öncelikli takviyelerden biri stoperdi. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak Joe Worrall kadroya katılmıştı. Teknik direktör Fernando Santos'un talebi doğrultusunda son saatlerde bir stopere daha imza attırılmaya çalışılıyor. Bu doğrultuda hedefteki isimlerden biri de tanıdık...

Daha önce ülkemizde Alanyaspor ve Bandırmaspor formaları giyen, 2018'de ise Fransız ekibi Metz'e transfer olan Mamadou Fofana için girişimler arttı. 2021 yılında Metz'ten Amiens'e 2 milyon Euro bedelle imza atan Malili stoperin de yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. 2026 yılına kadar Fransız temsilcisiyle sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için son saatlerde ciddi girişimler olacak. Eğer transfer gerçekleşme yaz dönemi için dirsek temasları Amiens'le devam edecek. (Fanatik)

