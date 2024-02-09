Fenerbahçe’ye yeni golcü! Edin Dzeko önerdi...

Fenerbahçe'de bu sezon gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulübe gelecek vaat eden 20 yaşındaki Aleksandar Kahvic'i golcü önerdi.

KAHVIC'I TAVSİYE ETTİ

Dzeko'nun, bonservisi Sırp ekibi Kızılyıldız'da olan ve kiralık olarak Zeleznicar'da forma giyen Aleksandar Kahvic'i tavsiye ettiği ortaya çıktı.

DZEKO'YA BENZİYOR

20 yaşında ve 1.92 boyundaki genç oyuncu, oyun tarzıyla da Dzeko'ya benziyor. Dzeko'nun Kahvic'in takıma katkı vereceği fikrini yönetimle de paylaştığı ve genç yıldızın böylelikle Kanarya'nın radarına girdiği belirtildi.