Galatasaray’dan yeni sağ bek atağı! Eren Dinkçi...

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray, bonservisi Werder Bremen'de olan ve sezonu başka bir Bundesliga ekibi Heidenheim'da geçiren gurbetçi sağ kanat Eren Dinkçi'yi gündemine aldı.

Dinkçi'nin, daha önce teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağı öne sürülmüştü. Sezon sonunda Werder Bremen'e dönecek olan Eren Dinkçi'nin takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, oyuncunun gelişimini yakından takip edek.