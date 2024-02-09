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Giriş Tarihi: 9.2.2024 13:42 Son Güncelleme: 9.2.2024 13:44

Galatasaray'dan yeni sağ bek atağı! Eren Dinkçi...

Galatasaray’dan yeni sağ bek atağı! Eren Dinkçi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sacha Boey sonrası sağ beke Aurier transferini yapan Cimbom, Bundesliga ekibi Heidenheim'da forma giyen Eren Dinkçi'yi gündemine aldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray, bonservisi Werder Bremen'de olan ve sezonu başka bir Bundesliga ekibi Heidenheim'da geçiren gurbetçi sağ kanat Eren Dinkçi'yi gündemine aldı.

Dinkçi'nin, daha önce teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacağı öne sürülmüştü. Sezon sonunda Werder Bremen'e dönecek olan Eren Dinkçi'nin takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, oyuncunun gelişimini yakından takip edek.

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Galatasaray'dan yeni sağ bek atağı! Eren Dinkçi...
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