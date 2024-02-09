Kasımpaşa, Adana Demirspor’u 3 golle yıktı

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1 kazanırken goller; 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü ise 87. dakikada Mario Balotelli kaydetti.
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla 4. sıraya yükselen Kasımpaşa puanını 38'e yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, ligdeki son 15 maçında sadece 1 galibiyet aldı.