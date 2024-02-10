Demir eriyor Paşa yükseliyor

SÜPER Lig'de 25. haftanın perdesi dün açıldı. Sezona iyi başlayan ancak ikinci yarıda serbest düşüşe geçen Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. İstanbul ekibi, ilk yarım saatte Mamadou Fall ve Aytaç'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 57'de Hajradinovic, penaltıdan farkı üçe çıkardı.2024 yılında galibiyetle tanışamayan Mavi Şimşekler, son 15 müsabakada sadece bir kez güldü.Ev sahibi takım 31 puanda kaldı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de Ümraniye, Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.