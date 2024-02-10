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Giriş Tarihi: 10.2.2024

Demir eriyor Paşa yükseliyor

Demir eriyor Paşa yükseliyor
SÜPER Lig'de 25. haftanın perdesi dün açıldı. Sezona iyi başlayan ancak ikinci yarıda serbest düşüşe geçen Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. İstanbul ekibi, ilk yarım saatte Mamadou Fall ve Aytaç'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 57'de Hajradinovic, penaltıdan farkı üçe çıkardı. Uzun süren sakatlığını atlatan ve 3 ay sonra formasına kavuşan Balotelli'nin golü Demir'e yetmedi. 2024 yılında galibiyetle tanışamayan Mavi Şimşekler, son 15 müsabakada sadece bir kez güldü. Üst üste 3. maçını da kazanan Kasımpaşa, puanını 38 yapıp 4. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım 31 puanda kaldı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de Ümraniye, Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.
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Demir eriyor Paşa yükseliyor
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