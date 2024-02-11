Arsenal, West Ham United’ı farka boğdu

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında iki Londra ekibinin mücadelesinde West Ham United ile Arsenal, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Arsenal, 32. dakikada Saliba'nın golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Saka'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Arteta'nın öğrencileri, 44. dakikada Gabriel'in attığı golle ile 3-0'ı, 45+2. dakikada da Trossard'ın golüyle 4-0'ı yakaladı. İlk yarı Arsenal'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan kırmızı-beyazlı ekip, 63. dakikada Saka'nın golüyle farkı 5'e çıkarırken, 65. dakikada da Rice'ın kaydettiği golle 6-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal, Londra derbisinde West Ham United'ı 6-0'lık skorla yendi.

Bu sonucun ardından ligde puanını 52'ye yükselten Arsenal, 3. sıradaki yerini korudu. West Ham United ise 36 puanla 8. basamağa geriledi.