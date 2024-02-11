Çaykur Rizespor’dan Benhur Keser açıklaması

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Altin Zeqiri'nin yerine 7 numaralı forması ile Benhur Keser oyuna girdi. Maçın 69. dakikasında ise Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta top Keser'in suratına çarptı.Çarpmanın etkisi ile yerde kalan Keser, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Benhur Keser'in yapılan acil muayene ve tetkiklerinde önemli bir bulguya rastlanmadı. Takımla beraber Rize'ye dönen Keser'in klinik takibinin de devam ettiği bildirildi.