Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı! İstanbulspor iyi başladı kötü bitirdi...

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sarı-siyahlı takım öne geçti. Ali Yaşar'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Sambissa, altıpasın sağında topu kontrol etti. Açısı daralan Sambissa, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Loshaj'a aktardı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden uygun durumda vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.

15. dakikada kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Monteiro'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Dragus, ceza sahası ön çizgisi üzerinden plase yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

57. dakikada Lazar Markovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Maxim, Ali Yaşar'ın müdahalesiyle yer kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

60. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Dragus meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda'nın sağ tarafından ağlarla buluşturdu. 1-2

70. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sağ tarafında Florian Loshaj, Nicolas Nkoulou'ya yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada Furkan Soyalp'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafından topu alan Sorescu'nun çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3