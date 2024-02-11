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Giriş Tarihi: 11.2.2024 16:30

Göztepe deplasmanda Bandırmaspor'u rahat geçti

AA
Göztepe deplasmanda Bandırmaspor’u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe, deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 2-0 yendi.

Teksüt Bandırmaspor 0 - 2 Göztepe

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Kadir Akıllı

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte (Dk. 82 Gakpa), Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu), Mulumba, Soukou, Rahmetullah Berişbek (Dk. 71 Metehan Mimaroğlu), Sitoe, Foor (Dk. 82 Jozefzoon), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Taha Batuhan Yayıkcı
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 63 Messaoudi), Ahmet Ildız (Dk. 83 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 63 Romulo), Yalçın Kayan (Dk. 83 Turgay Philipp Gemicibaşı), Dennis (Dk. 90 Atınç Nukan), Ümit Akdağ, Ogün Bayrak

Goller: Dk. 64 Yalçın Kayan, Dk. 90+2 Romulo (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Bayrak, Dk. 75 Heliton, Dk. 77 Ahmet Ildız, Dk. 88 Taha Altıkardeş (Göztepe)

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Göztepe deplasmanda Bandırmaspor'u rahat geçti
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