SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Başar Önal transferi neden gerçekleşmedi?

Beşiktaş, transferin son gününde Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal'ı gündemine almıştı. 19 yaşındaki sol kanat için TFF'de lisans kaydı açılmıştı ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER İPTAL Mİ OLDU?

"Başar Önal'ın transferi neden iptal oldu?" sorusuna yanıt veren De Graafschap Sportif Direktörü Peter Bijvelds, "Türkiye'den 3 kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş da bunlardan biriydi. Transferin iptal olması gibi bir durum yok çünkü bu süreçte Beşiktaş'tan hiç resmi bir teklif almadık. Başka bir kulüpten aldık ama bu Türkiye'den değildi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon De Graafschap formasıyla 26 resmi maça çıkan Başar Önal bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. (Hürriyet)

