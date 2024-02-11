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Giriş Tarihi: 11.2.2024 10:30 Son Güncelleme: 11.2.2024 10:39

TFF Süper Kupa için kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesilecek

SPOR SERVİSİ
TFF Süper Kupa için kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacaklarından kesilecek

Türkiye'nin SABAH Spor'dan öğrendiği "Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa için aldıkları peşinatı ödemediler" haberinin yeni detaylarını da açıklıyoruz...

Bilindiği üzere 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen final için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek. Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil. Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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TFF Süper Kupa için kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesilecek
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