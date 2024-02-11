TFF Süper Kupa için kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacaklarından kesilecek

Bilindiği üzere 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen final için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek. Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor. Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil. Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.