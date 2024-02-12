Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! "Bugün keyifli bir gün: Unutmamak lazım..."

"RAKİBİMİZ SAHADA KAZANMAYINCA FARKLI YAKLAŞIYOR"

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay'ın performansının sorulması üzerine Öztürk, "Rakibimiz sahada kazanmayınca farklı yaklaşıyor. Bir algı operasyonu yürütülüyor. Başkanımız net olarak söyledi. Şampiyonlukta 20 takım emek sarf ediyor. Bu bir, 'Ben bu sene kulübü bırakacağım, işimin başına geçeceğim, beni de şampiyon yapın' gibi emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım içinde şampiyon olmak kadar hayati. 6-7 takım düşme potasında. Dün Alanya teknik direktörü de de söyledi, can derdinde herkes. Bazen iyi oynadığınızda da puan kaybedebiliyorsunuz. Herkes aynı zamanda prestij derdinde, ekonomisinin derdinde. Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Hakem iki tane net kırmızı kartı vermedi. Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır, kötü kalpliler vardır. Dün tam bir kulübümüz açıkladığı gibi iki tane net verilmeyen kırmızı kart, bir tane de çok ilginç penaltı var. Icardi futbolcumuz biliyorsunuz, güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı. O günkü hakem, bu güreşin doğal olduğunu düşündü. 4-5 hafta o futbolcumuzdan uzak kaldık ve penaltı verilmedi. Dün dokunurken herhalde rüzgar kuvvetli esti ki penaltı verildi. Şampiyonluk yolunda yarıştığımız rakibimiz 1 puana tutundu. Kulübümüz gerekli cevabı veriyor" diye cevap verdi.