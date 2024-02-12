Yığıdo uygun adım

Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle devirip son 3 maçta 7 puana ulaştı.30. dakikada Rey Manaj'ın frikikten attığı müthiş golle öne geçen ev sahibi ekip ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Rizespor ataklarını sıklaştırırken 57'de penaltı kararı çıktı. Rizespor'un kornerinde Olawoyin'in kafa vuruşunda top Charisis'in eline geldi. Penaltı kararı verilirken sonrasında VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Emre Kargın iptal dedi. Karşılaşma Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Sivasspor'un bu sezon Watford'dan ayrılmasının ardından kadrosuna kattığı Rey Manaj gollerine ara vermiyor. 26 yaşındaki Arnavut santrfor, Rize ağlarını da sarsarken bu sezon ligde 12, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez fileleri bulup 16 gole ulaştı.