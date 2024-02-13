19 günde tarih yazdı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek 3. kez kıtanın en büyüğü olan ev sahibiFiller lakabıyla tanınan takım, grup maçlarının ardından 3. sırayı aldı. Üst tura çıkma ihtimali diğer takımların durumuna bağlıykenile yollarını ayırdı. En iyi üçüncü olarak son 16 turuna adını yazdıran Fildişi, 2015 yılında takımı şampiyon yapan eski hocası'ın kapısını çaldı.Fildişi Sahili, bunun üzerine kovduğuMucizevi bir şekilde yoluna devam eden Filler; önce son şampiyon'i seri penaltılarla, ardından çeyrek finalde'yi uzatmalar sonunda eledi, yarı finalde de'yu kupa dışına itti. Büyük bir özveriyle finale kadar yükselenUluslar Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı, kasasını da önemli bir meblağ ile doldurdu. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, bu yıl mutlu sona ulaşan ekibe ödenecek miktarda %40 artırıma gitmesiyleKaybeden takım Nijerya'nın ise 4 milyon dolar alması teselli ikramiyesi oldu. Ayrıca Fildişi Sahili ile birlikte kupayı kazananTurnuvayı ilk kez üst üste üçüncü defa Afrika kökenli teknik direktörler kazandı. 2019 yılında DJAMEL BELMADI (Cezayir), 2021'de ALIOU CISSE (Senegal) ve son olarak EMERSE FAE (Fildişi Sahili) kupayı müzesine götürdü.TEMMUZ 2022'de testis kanserine yakalanan Borussia Dortmund forması terleten Sebastian Haller, gördüğü tedaviyle bir sene sonra sağlığına kavuştu veSon iki yılında yaşadığı talihsizlikleri geride bırakan 29 yaşındaki santrfor, ülkesiYarı final maçında'yu, ardından da finalde'yı golleriyle şoka uğratan