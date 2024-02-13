19 günde tarih yazdı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek 3. kez kıtanın en büyüğü olan ev sahibi Fildişi Sahili, adeta kendi masalını yazdı.
Filler lakabıyla tanınan takım, grup maçlarının ardından 3. sırayı aldı. Üst tura çıkma ihtimali diğer takımların durumuna bağlıyken teknik direktörü Jean- Lousis Gasset
ile yollarını ayırdı. En iyi üçüncü olarak son 16 turuna adını yazdıran Fildişi, 2015 yılında takımı şampiyon yapan eski hocası Herve Renard
'ın kapısını çaldı. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, ülkenin kadın milli takımını çalıştıran hocasına izin vermedi.
DOĞUM GÜNÜNDE KOLTUĞA OTURDU
Fildişi Sahili, bunun üzerine kovduğu Gasset'in 40 yaşındaki yardımcısı Emerse Fae'yi 24 Ocak'ta geçici olarak doğum gününde koltuğa oturttu.
Mucizevi bir şekilde yoluna devam eden Filler; önce son şampiyon Senegal
'i seri penaltılarla, ardından çeyrek finalde Mali
'yi uzatmalar sonunda eledi, yarı finalde de Demokratik Kongo
'yu kupa dışına itti. Büyük bir özveriyle finale kadar yükselen Fildişi, son maçta turnuvanın favorilerinden güçlü Nijerya'yı geriden gelerek devirdi ve 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
7 MİLYON DOLAR KAZANDILAR
Afrika
Uluslar Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Fildişi Sahili Milli Takımı, kasasını da önemli bir meblağ ile doldurdu. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun, bu yıl mutlu sona ulaşan ekibe ödenecek miktarda %40 artırıma gitmesiyle Filler; 7 milyon dolar (215 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu.
Kaybeden takım Nijerya'nın ise 4 milyon dolar alması teselli ikramiyesi oldu. Ayrıca Fildişi Sahili ile birlikte kupayı kazanan Emerse Fae, Afrika Kupası'nda şampiyon olan 29. farklı teknik direktör olarak kayıtlarda yerini aldı.
KUPAYI ALAN 3. AFRİKALI
Turnuvayı ilk kez üst üste üçüncü defa Afrika kökenli teknik direktörler kazandı. 2019 yılında DJAMEL BELMADI (Cezayir), 2021'de ALIOU CISSE (Senegal) ve son olarak EMERSE FAE (Fildişi Sahili) kupayı müzesine götürdü.
KANSERİ YENDİ, ZAFERİ GETİRDİ
TEMMUZ 2022'de testis kanserine yakalanan Borussia Dortmund forması terleten Sebastian Haller, gördüğü tedaviyle bir sene sonra sağlığına kavuştu ve Temmuz 2023'te sahalara dönüş yaptı.
Son iki yılında yaşadığı talihsizlikleri geride bırakan 29 yaşındaki santrfor, ülkesi Fildişi Sahili'ni kupaya uçuran isim oldu.
Yarı final maçında Demokratik Kongo
'yu, ardından da finalde Nijerya
'yı golleriyle şoka uğratan Haller, ülkesinin yeni kahramanı ilan edildi.