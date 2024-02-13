Eljif Elmas’tan Arda Güler sözleri: Dünyanın en iyilerinden biri olacak

"ARDA GÜLER'İN DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLACAĞINA EMİNİM"

Modric hakkında övgüyle bahseden Eljif Elmas'a, 'Onun forması sen de var mı?' sorusu yöneltildi. Elmas'ın 'Evet' demesi üzerine, 'Bu kez kiminle forma değiştirmek istiyorsun' sorusu soruldu. Yıldız oyuncu, "Bellingham, Vinicius ve Rodrygo beni etkiliyor. Ama bir ismin daha altını çizebilir miyim?" diyerek şunları söyledi:

"Arda Güler, onu da unutmayalım. Fenerbahçe'de onunla tanışma fırsatım olmadı, ancak orada yetiştiğim için maçlarını izliyorum ve onu çok seviyorum. Onu her zaman destekliyorum. Çok genç ama şimdiden tecrübe sahibi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Madrid'in ve dünyanın en iyilerinden biri olacağına eminim."