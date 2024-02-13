Fildişi Sahili 19 günde tarih yazdı! Yardımcı hoca ile en büyük oldular...

Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek 3. kez kıtanın en büyüğü olan ev sahibi Fildişi Sahili, adeta kendi masalını yazdı. Filler

lakabıyla tanınan takım, grup maçlarının ardından 3. sırayı aldı. Üst tura çıkma ihtimali diğer takımların durumuna bağlıyken teknik direktörü Jean-Lousis Gasset ile yollarını ayırdı. En iyi üçüncü olarak son 16 turuna adını yazdıran Fildişi, 2015 yılında takımı şampiyon yapan eski hocası

Herve Renard'ın kapısını çaldı. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, ülkenin kadın milli takımını çalıştıran hocasına izin vermedi.