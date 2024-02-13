Fildişi Sahili 19 günde tarih yazdı! Yardımcı hoca ile en büyük oldular...

Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya'yı 2-1 yenerek 3. kez kıtanın en büyüğü olan ev sahibi Fildişi Sahili, adeta kendi masalını yazdı. Filler
lakabıyla tanınan takım, grup maçlarının ardından 3. sırayı aldı. Üst tura çıkma ihtimali diğer takımların durumuna bağlıyken teknik direktörü Jean-Lousis Gasset ile yollarını ayırdı. En iyi üçüncü olarak son 16 turuna adını yazdıran Fildişi, 2015 yılında takımı şampiyon yapan eski hocası
Herve Renard'ın kapısını çaldı. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, ülkenin kadın milli takımını çalıştıran hocasına izin vermedi.
DOĞUM GÜNÜNDE KOLTUĞA OTURDU
Fildişi Sahili, bunun üzerine kovduğu Gasset'in 40 yaşındaki yardımcısı Emerse Fae'yi 24 Ocak'ta geçici olarak doğum gününde koltuğa oturttu. Mucizevi bir şekilde yoluna devam eden Filler; önce son şampiyon Senegal'i seri penaltılarla, ardından çeyrek finalde Mali'yi uzatmalar sonunda eledi, yarı finalde de Demokratik Kongo'yu kupa dışına itti. Büyük bir özveriyle finale kadar yükselen Fildişi, son maçta turnuvanın favorilerinden güçlü Nijerya'yı geriden gelerek devirdi ve 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
KANSERİ YENDİ, ZAFERİ GETİRDİ
Temmuz 2022'de testis kanserine yakalanan Borussia Dortmund forması terleten Sebastian Haller, gördüğü tedaviyle bir sene sonra sağlığına kavuştu ve Temmuz 2023'te sahalara dönüş yaptı. Son iki yılında yaşadığı talihsizlikleri geride bırakan 29 yaşındaki santrfor, ülkesi Fildişi Sahili'ni kupaya uçuran isim oldu. Yarı final maçında Demokratik Kongo'yu, ardından da finalde Nijerya'yı golleriyle şoka uğratan Haller, ülkesinin yeni kahramanı ilan edildi.