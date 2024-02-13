GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Eren Dinkçi ile prensipte anlaşıldı

Kış transfer döneminde kadrosunu Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn ile güçlendiren Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Eren Dinkçi'nin transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Ocak ayında kadrosuna Serge Aurier, Derrick Köhn, Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray, yaz transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-Kırmızılar, gurbetçi futbolcu için düğmeye bastı. Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi ile büyük ölçüde anlaştı.

Sarı-Kırmızılı yetkililer, 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Eren'in menajeri ile geçtiğimiz hafta görüştü. Sezonu Heidenheim takımında kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki sağ kanadın Werder Bremen'le sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. (Ajansspor)

