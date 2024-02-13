Trabzonspor, Avcı ile yükselişe geçti

BJELİCA İLE EN İYİ SIRALAMA BEŞİNCİLİK

Trabzonspor, sezona başladığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada en iyi ligde beşinci sırada yer aldı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken 3 kez yedinci, 1 kez sekizinci, 1 kez onuncu ve 1 kez de on üçüncü sırada yer buldu.