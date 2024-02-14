Fenerbahçe’de istenmeyen adam: Ryan Kent sınıfta kaldı...

RYAN KENT'İN İNADI SALDANHA TRANSFERİNİ İPTAL ETTİRDİ

Ancak Ryan Kent'in inatçı tavrı bu transferin gerçekleşmesine mani oldu. Yönetim, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Kent'ten, kendisine kulüp bulmasını istedi. İngiliz kanat oyuncusu ise takımda kalmak için diretti. Bu yüzden Saldanha kadroya katılmadı.