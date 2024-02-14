Pep Guardiola’dan Galatasaray sözleri: Kopenhag’ı gidin onlara sorun

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından Galatasaray örneği verdi.

Sarı-kırmızılı ekiple Devler Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kopenhag, iki maçta da temsilcimize istediği sonucu vermemişti.

Guardiola, Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray ile oynanan maçlardan örnek vererek ifade etti.

İşte tecrübeli çalıştırıcının o açıklamaları...

"Kopenhag gerçekten çok zor bir takım. İnsanlar, Kopenhag'ı yenmenin kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu Galatasaray'a, Bayern Münih'e ve Manchester United'a sorun."

"Kopenhag gerçekten çok iyi bir rakip. Biz gerçekten çok iyi futbol oynadık. Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara ihtiyacımız olan şeyleri söylemek. Oyuncularım da bunu hissettiler ve gösterdiler. Doğru karakter ve sabırla oynadık. Herkes en üst seviyedeydi."

Manchester City ile Kopenhag, 6 Mart günü TSİ 23.00'te rövanş maçında İngiltere'de karşılaşacak ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.