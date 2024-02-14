UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off heyecanı!

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları heyecanı yarın oynanacak 8 mücadeleyle yaşanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
20.45 Sturm Graz - Slovan Bratislava
20.45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
20.45 Olympiakos - Ferencvaros
20.45 Molde - Legia Varşova
23.00 Servette - Ludogorets
23.00 Real Betis - Dinamo Zagreb
23.00 Ajax - Bodo/Glimt
23.00 Maccabi Haifa - Gent