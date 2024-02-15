Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emirhan İlkhan, EURO 2024'e
Giriş Tarihi: 15.2.2024 14:11 Son Güncelleme: 15.2.2024 14:11

Emirhan İlkhan, EURO 2024'e

Ogün ŞAHİNOĞLU
Emirhan İlkhan, EURO 2024’e

A Milli Takım’ın hocası Montella, Başakşehir’in genç orta sahası Emirhan İlkhan'ı mercek altına aldı. İtalyan teknik direktörün, özellikle son müsabakalardaki performansını çok beğendiği 19 yaşındaki futbolcuyu, EURO 2024’ün geniş kadrosuna davet etmeyi planladığı öğrenildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun mesaisini sürdürüyor. İtalyan çalıştırıcının geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Başakşehir'den Emirhan İlkhan'a dikkat kesildiği kaydedildi.

Gelecek turnuvaların da kadrolarını inşa etmek isteyen Montella'nın, 19 yaşındaki oyuncunun özellikle son 1 ayda gösterdiği performansı beğendiğini kendisine ilettiği ifade edildi. Bonservisi Torino'da olan ve Turuncu-Lacivertliler'de kiralık oynayan genç orta saha, bu sezon 23 resmi maça çıkarken, 1 gol-3 asist kaydetti. Vincenzo Montella'nın performansını artırarak devam ettirmesi durumunda Emirhan'ı yazın geniş kadroya davet edebileceği
belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emirhan İlkhan, EURO 2024'e
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA