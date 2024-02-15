Emirhan İlkhan, EURO 2024’e

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Haziran ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi yoğun mesaisini sürdürüyor. İtalyan çalıştırıcının geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Başakşehir'den Emirhan İlkhan'a dikkat kesildiği kaydedildi.

Gelecek turnuvaların da kadrolarını inşa etmek isteyen Montella'nın, 19 yaşındaki oyuncunun özellikle son 1 ayda gösterdiği performansı beğendiğini kendisine ilettiği ifade edildi. Bonservisi Torino'da olan ve Turuncu-Lacivertliler'de kiralık oynayan genç orta saha, bu sezon 23 resmi maça çıkarken, 1 gol-3 asist kaydetti. Vincenzo Montella'nın performansını artırarak devam ettirmesi durumunda Emirhan'ı yazın geniş kadroya davet edebileceği

belirtildi.