Fatih Terim: "Ben öyle kolay tatmin olmam"

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNU DOMİNE ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MEMNUNUM"

Maçı domine ettiklerini söyleyen Fatih Terim, "Açıkçası oyunun genelinde, oyunu domine ettiğimiz için çok memnunum. 10-10 kalıncaya kadar oyunun mutlak hakimi olduk. İlk yarı özellikle bir pozisyon yandan geldikleri haricinde herhangi bir pozisyon hatırlamıyorum."

"Buna rağmen iki pozisyonumuz olabilir. İkinci yarı topun büyük bir bölümü bizdeydi. Oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum. Son dakikalarda gol de yiyebilirdik. Bu oyuncularımın genel olarak iyi oynadığını değiştirmezdi."

"HENÜZ TURU GEÇMEDİK"

"Takım olmanın koşullarını bugün çok iyi sahaya koydu takımım. Ancak bir maç daha var, henüz turu geçmedik ama biz de seyircilerimizin önüne bir çıkalım hayırlısıyla" dedi.

Saha dizilişi ve rakibi okuma ilgili soruya Terim, "Sonuç olarak rakip sahada, rakip seyircilerle beraber deplasmanda oynuyoruz ve buna rağmen oyunu istediğimiz gibi yönlendiren, istediğimiz gibi oynayan, gerek hücumda gerekse savunmada organize bir Panathinaikos gördük.

"Dolayısıyla taktik açıdan, anlayış açısından çok fazla bir değişiklik yapmadık ama oyun anlayışımızda bir iki küçük dokunma yaptık, onun dışında bir şey yapmadık. Özellikle oyunun bir taraftan diğer tarafa çabuk dönmesi çabuk yön değiştirmesi bizim istediğimiz özel bir şeydi. Onu çok iyi yaptık. Üçüncü bölgede bu kadar iyi gelip sonuçlandırmayı da daha iyi yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"HAKEM ÖYLE TAKDİR ETTİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Anastasios Bakasetas'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona da değinen Terim, "Topun çabuk dönmesi bizim istediğimiz bir şeydi. Oyun anlayışımız içerisinde vardı. Yoksa özellikle sol taraf veya sağ taraf diye çalışmadık. Oyuncuların atılmasıyla ilgili, biz olayı uzaktan henüz taze... Hakem öyle takdir etti, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"DAHA ALMAMIZ GEREKEN YOL VAR"

Terim, "Başlangıç ile bugünkü nokta arasında ciddi göstergeler var. Ana caddede yürümeye başladık ama daha çok üstüne katmamız gereken şeyler var. Bir maç kazandık sadece, daha tur da ortada ama bu ciddiyetle bu çalışmayla takım olmanın verdiği o güçle devam etmemiz lazım. O yüzden oyuncularımı bir daha kutluyorum buradan. Daha almamız gereken yol var. Ben öyle kolay tatmin olmam. Şükrederim Allah'a, bulunduğum duruma ama hep bir üstü de, Panathinaikos'a da o yakışır. Büyük kulüp olmanın özelliklerinden biridir bu" dedi.

"KÜÇÜK AVANTAJIMIZ OLDUĞU GERÇEK"

Sonraki turun şansını değerlendiren Terim, "Bir küçük avantajımız olduğu gerçek. Ama daha turu geçmedik. Günü geldiğinde onu da konuşuruz çünkü arada başka bir maçımız daha var. Ondan daha önemlisi ondan önce oynayacağımız maç" diyerek sözlerini tamamladı.