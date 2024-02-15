Trabzonspor, Onuachu ve Pepe’ye kavuşuyor! Lahtimi’nin geleceği belli oluyor...

Trabzonspor, Afrika Kupası'na gittikleri için son 8 maçta oynatamadığı Pepe ile Onuachu'ya kavuşuyor. Şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli Pepe ile finalde kaybeden Nijeryalı Onuachu yarın Türkiye'ye gelecek. İki futbolcunun pazar günkü Pendikspor karşılaşmasına 11'de başlaması bekleniyor.
90 DAKİKAYI ÇIKARABİLİR
Sezon başı kampında çapraz bağları kopan, geçen hafta Hatayspor karşılaşmasına 11'de başlayan Joaquin Fernandez, Hatayspor mücadelesinde 70. dakikada ağrıları olduğu için oyundan alınmıştı. Futbolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Avcı'nın "Sakatlandırmadan devam ettirmek istiyoruz" dediği oyuncunun 90 dakikayı çıkaracak duruma geldiği öğrenildi.
LAHTIMI KALIYOR
Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gönderdiği Faslı futbolcu Montasser Lahtimi, son 3 maçında 2 asist yaparak dikkat çekti. 100 bin Euro bedelle kiralanan oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmişti. Fas kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 Bin Euro'ya bonservisini alacak. Lahtimi kulübünün şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer alırken opsiyon maddesinin devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.