Trabzonspor, Onuachu ve Pepe’ye kavuşuyor! Lahtimi’nin geleceği belli oluyor...

LAHTIMI KALIYOR

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gönderdiği Faslı futbolcu Montasser Lahtimi, son 3 maçında 2 asist yaparak dikkat çekti. 100 bin Euro bedelle kiralanan oyuncunun sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu da eklenmişti. Fas kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 Bin Euro'ya bonservisini alacak. Lahtimi kulübünün şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer alırken opsiyon maddesinin devreye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.