UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi. Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.
Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1
Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0