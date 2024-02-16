GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şehit Fethi Sekin’in oğlu artık Aslan

Galatasaray, kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i Altay'dan transfer etti. Burak, bu sezon Altay U19 Takımı'yla 7 maça çıktı. Bunların birinde ilk 11'de forma giyerken, 6'sında sonradan oyuna girdi ve toplamda 182 dakika sahada kaldı.

KOHN VE ZIYECH TRİBÜNDE

Bu arada Galatasaray'da UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile sakat olan Hakim Ziyech, Sparta Prag maçını tribünden birlikte izledi.