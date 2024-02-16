Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne iyi başladı

AVRUPA LİGİ'NDEKİ İYİ PERFORMANS DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 13 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda "Kupa 2"de mücadele eden sarı-kırmızılı takım, elemelerde İskoç takımı St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.

Son 16 turunda İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 16 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 12 maçta gösterdiği performans alkış alan Galatasaray, bu sezon da Sparta Prag galibiyetiyle kaldığı yerden devam etti.