Hami Mandıralı’dan Abdülkadir Ömür’e şok sözler: Sen kimsin?

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, ara transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür'e sert eleştiriler yöneltti. Taraftarların tepkisi sonrasında Abdülkadir Ömür'ün, "Ben bir daha bu formayı giymem" şeklinde bir açıklama yaptığını belirten Mandıralı, genç oyuncuya yönelik sert ifadeler kullandı.

Karadeniz ekibinin efsane adı Abdülkadir Ömür'e şu sözlerle yüklendi:

"Başkan Ertuğrul Doğan, Ömür ile konuşuyor. Ömür diyor ki 'Ben o takıma da gitmem. Bir daha bu formayı giymem' Bu formayı giymem dediğin forma bordo-mavili Trabzonspor forması. İnsanlar geldiği yeri unutmamalı. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. İnsan geldiği yeri unutmayacak. Sana bir defa bağırmışlar diye 'Ben bu formayı bir daha giymem' diyorsun. Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma. Nankörlük yapmayın."

