Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük yenişemedi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.



4'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendes'in yerden ortasında ceza sahası içinde kale önünde Emre Mor'un kayarak yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



10'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Omeruo'nun kafa vuruşunu kaleci Sirigu kornere çeldi.



11'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Nuno Da Costa, Hajradinovic'in ön direğe yaptığı ortayı kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.



38'inci dakikada Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Güven Yalçın'ın pasıyla topla buluşan Eysseric, kaleye cepheden sokularak ceza yayının birkaç adım gerisinden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



41'inci dakikada sol kanattan ceza alanına hareketlenen Mendes, sağ ayağıyla yaptığı orta direkt kaleye yönelirken meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



57'nci dakikada sağ kanattan Emre Mor'un yaptığı ortada meşin yuvarlağa kafayla vuran Mendes'in şutunu kaleci Ali Emre çıkardı.



80'inci dakikada merkezden gelişen atakta ceza sahası hafif sağ çaprazında savunmadan seken topu önünde bulan Winck'in sert şutu ağlarla buluştu. Ancak VAR'dan yapılan izleme tavsiyesiyle kenara gelen hakem Kadir Sağlam, pozisyonda elle oynama kararı verdi ve golü iptal etti.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.

