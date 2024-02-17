Akif Çağatay Kılıç: Alperen Berber’in şimdiki hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda Rus sporcu İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Memleketi Samsun'a dönen Alperen Berber, bir dizi programlara katılmak için şehre gelen Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda şampiyon güreşçiyi ağırlayan Akif Çağatay Kılıç, Berber'e çeşitli hediyeler taktim etti. Berber, kendisini tebrik eden eski Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'a gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü şükranlarını sundu.Alperen'in olimpiyat şampiyonluğu hedefinde destekçisi olacaklarının altını çizen Akif Çağatay Kılıç, "Alperen çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşına rağmen gücüyle, tecrübesiyle, ailesinin desteği başarılarını elde etti. Babası hem antrenörü hem de babası. Ayrıca başka bir antrenörü de var. Alperen kendisinden yaşça daha büyük olanları da mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedefi olimpiyat şampiyonluğu. Ağabeyleri Rıza Kayaalp gibi başarılı sporcular var. Bu ağabeylerinin izinde grekoromende devam edecek. Samsun'dan genç bir kardeşimizin Avrupa şampiyonu olması bizi onurlandırdı. Rabb'im yolunu açık etsin. Bundan sonra da inşallah ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek yoluna devam eder. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi.