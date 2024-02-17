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Giriş Tarihi: 18.2.2024 00:29

Barcelona, Celta Vigo deplasmanında son dakikadaki penaltı golüyle 3 puanı aldı

Barcelona, Celta Vigo deplasmanında son dakikadaki penaltı golüyle 3 puanı aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu son dakikalarda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Barcelona, 45. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle, iyi bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, hücumdaki en önemli ismi Iago Aspas'ın 47. dakikada gelen golüyle skorda eşitliği sağladı.

Katalan takımı, 90+7. dakikada Polonyalı forveti Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Barcelona, üçüncülükteki yerini korudu.

Celta Vigo ise 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kaldı.

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Barcelona, Celta Vigo deplasmanında son dakikadaki penaltı golüyle 3 puanı aldı
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